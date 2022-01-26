美股四大指數早盤彈升 台指期夜盤走揚

台指期日盤今（26）日呈現多空交戰，但尾盤後繼無力，以下跌49點作收，而夜盤受惠於美期電子盤彈升，台指期呈現紅盤表現，一度上漲108點、來到17,732點；而美股四大指數開盤呈現走揚，費城半導體指數彈幅接近3%，帶動台指期挑戰站回17,700關卡。

在籌碼部分，外資在現貨賣超151億元，期貨淨空單減少947口至31,781口，十大交易人與特定法人合計買進522口。月選支撐與壓力區落在17,000至18,600之間，P/C Ratio升至1.06，整體籌碼中性看待。

展望後市，法人認為，外資在現貨出現連續2天賣超動作，而期貨為淨空單減碼操作，著眼春節期間國際變數仍多，台指期後勢以震盪盤看待。