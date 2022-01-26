元大期貨攜手五大交易所 舉辦元氣滿滿虎利旺活動

台股春節封關期間，全球多數金融市場仍持續交易，元大期貨（6023）看準投資人搶賺春節紅包財，為首家期貨商推出春節不打烊服務，今(2022)年金虎生威迎新春，獨家攜手美、新、港、日、歐等五大指標性交易所，舉行春節行銷活動「元氣滿滿虎利旺」，投入總價值超過百萬的好禮回饋給元大的客戶，自1月26日至2月28日期間交易國外期權商品，有機會抽中虎年限量金飾。

元大期穩居國外期權市佔龍頭，邁入第28年提供春節不打烊服務，獨家編製國外期權春節市場商品介紹手冊與春節特別節目，包含微型那斯達克、小SP指數﹑小道瓊指數、輕原油、黃金、A50、日經、DAX指數等春節熱門商品行情分析短影音，協助交易人根據商品循環週期、春節熱門題材、新聞事件輪動規劃投資組合。元大期貨研究團隊亦持續推出「今晚外期熱區」行情分析報告，提供投資人最新的市場情報，有利規劃虎年開春交易策略。

元大期根據近四年(2018-2021)台灣交易人於春節期間前十大熱門商品數據分析，顯示以下三大趨勢：一是微小型期貨受交易人青睞，以2021年為例，微小型期貨占比六成，低門檻保證金為新手交易人作為外期入門最佳選擇，商品種類多元豐富，包含指數類、外匯類、商品類等，交易人可依各商品特性輪動規劃交易策略；二是指數期貨商品又佔春節熱門期權商品六成，其中美股三大指數商品(道瓊、那斯達克與SP)較交易人熟悉喜愛，與台股大盤連結的富時台灣指數，上市後亦成為熱門選擇；三是黃金與原油近年受國際政經與疫情衝擊，市場波動顯著，年度交易量占比變化大，可利用期貨雙向交易特性，有效規劃交易策略。

元大期貨研究團隊表示，農曆春節期間交易人規劃交易策略，可以關注以下三大國際政經事件：一是近日美國聯準會(Fed)將公布利率決議，可能釋出升息與縮表的風向；二是蘋果、微軟、英特爾、特斯拉等美國大型企業將於1月底公布財報，將推動全球股市波動；三是Omicron變種病毒持續延燒，指數、外匯、金屬、能源等期貨行情可能延續激烈震盪。