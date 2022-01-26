台指期開盤上漲9點 台積期貨下跌3元

台指期近月合約今（26）日開盤上漲9點，開盤指數17,683點；台積電期貨近月合約開盤下跌3元，開盤價638元。

週二(25日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌66.77點、跌幅0.19%，那斯達克指數下跌2.28%，標準500指數下跌1.22%，費半指數下跌3.71%。

第一金投顧表示，美國聯準會已展開為期兩天的 FOMC 會議，台灣時間周四凌晨3點將公布決策內容，並於3點半召開記者會。

根據《彭博》統計，絕大多數的受訪分析師認為聯準會將按照原訂計劃於3月結束購債，僅有少部分認為會提前在2月結束；86%的受訪分析師認為聯準會將在聲明中釋出升息暗示；認為聯準會今年升息三碼及四碼的受訪分析師比重各半。

多數受訪分析師認為，聯準會今年將展開縮表，29%認為將在第2季開始、40%認為在第3季開始；另外，69%的受訪分析師認為近期美國總統拜登提名的三位聯準會理事人選不會對聯準會的政策展望造成影響。

統一期貨說，外資周二現貨賣超473億，期貨淨空單增加5,587口至32,728口，十大交易人與特定法人合計賣出1670口。週選支撐與壓力區落在17,500至18,000之間，P/C Ratio降至0.79，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周二集中市場合計賣超528.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超473.4億元，投信買超43.1億元，自營商（自行買賣）賣超37.7億元，自營商（避險）賣超60.6億元。