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台指期開盤下跌167點 台積期貨開盤下跌6元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台指期近月合約今(25)日開盤下跌167點，開盤指數17,790點；台積電期貨近月合約開盤下跌6元，開盤價646元。中央社
台指期近月合約今(25)日開盤下跌167點，開盤指數17,790點；台積電期貨近月合約開盤下跌6元，開盤價646元。中央社

台指期近月合約今(25)日開盤下跌167點，開盤指數17,790點；台積電期貨近月合約開盤下跌6元，開盤價646元。

周一(24日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲99.13點、漲幅0.29%，那斯達克指數上漲0.63%，標準500指數上漲0.28%，費半指數上漲1.31%。

第一金投顧表示，受到地緣政治衝突及貨幣緊縮預期的影響，美股早盤全面重挫，S&P500最多下跌4%、一度陷入修正區間；那斯達克指數也下跌近5%；道瓊指數下跌逾3%；比特幣下跌至3.3萬美元、自去年11月高點已回落逾50%。VIX 一度飆漲35%，但午盤過後有低接買盤進場，美股三大指數收復所有跌幅，比特幣回到3.6萬美元，VIX 指數則僅收漲3.64%。

統一期貨說，外資周一現貨買超3.6億，期貨淨空單增加1,126口至27,141口，十大交易人與特定法人合計賣出726口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,200點，P/C Ratio升至0.93，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計賣超23億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超3.6億元，投信買超20.8億元，自營商（自行買賣）賣超18.9億元，自營商（避險）賣超28.6億元。

期貨 美股

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