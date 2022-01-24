用股票借款過好年 富邦證不限用途款項借貸年增逾七成

農曆年節將近，面對過年除舊布新、新春紅包與送禮、闔家旅遊的短期資金需求，成為許多上班族年前的最大煩惱，除了可以跟銀行借貸、透過保單借款、甚至跟親友借錢外，更可透過券商所提供的不限用途款項借貸服務。富邦證券表示，投資人可運用手上的股票來借款，不但資金調度更靈活自由，還可繼續持有好的股票，兼顧投資人賺取股息股利的理財投資。

投資股票最害怕有資金壓力，若必須在有限的時間內處分持股，換取現金，不僅賣出價格的彈性變低，如看好後市表現，還可能會錯失未來參與獲利的良機。而不限用途款項借貸業務，可以讓投資人運用所持有之股票資產進行借款，核貸時間短，且撥款時間及借款金額非常彈性，相較於其他借款管道便利許多，截至2021年底，富邦證券不限用途款項借貸的借款餘額相較於2020年同期成長逾七成，顯見不限用途款項借貸廣受投資人青睞。

富邦證券提供的不限用途款項借貸服務富邦便利貸，讓客戶借款不受時間地點的限制，只要是富邦證券客戶，帳戶裡有整股庫存，就可利用電腦、手機、平板等多元裝置來進行股票借款申請，操作簡便，標的經過核貸通過即可撥款，且每日有四個撥款時段，在額度內也可以隨時循環使用，亦可提前還款，隨借隨還，有動用才計息，現在還推出線上展延借貸期間的服務，當借貸期限6個月到期後可線上辦理展延，從借款、還款到展延，年前的資金需求只需要一指就能輕鬆搞定。

年關將近，1月26日為農曆金牛年最後一個交易日，有資金需求的投資人，可善用富邦便利貸方便的借款功能，不因一時的財務需求而賣股求現，錯失未來的增值機會。