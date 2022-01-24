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台指期開盤下跌160點 台積電期貨跌8元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(24)日開盤下跌160點，開盤指數17,736點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌8元，開盤價633元。

上周五(21日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌450.02點、跌幅1.3%，那斯達克指數下跌2.72%，標準500指數下跌1.89%，費半指數下跌1.72%。

第一金投顧表示，國際貨幣基金IMF表示，美國聯準會升息可能會給一些國家疲弱的經濟潑冷水，伴隨通膨上升、疫情大流行和債務過高等風險，2022年的全球經濟就像一場障礙賽。

上周五美股持續重挫，那斯達克指數上周共下跌 7.55%、S&P500上周共下跌 5.68%，兩者皆創2020年3月以來最差的單周表現。道瓊指數單周下跌4.58%，創2020年10月以來最差的周表現；美股三大指數皆已收在200日移動均線下方，跌破重要支撐關卡。

統一期貨說，外資上周五現貨賣超400億，期貨淨空單增加1,140口至26,015口，十大交易人與特定法人合計買進1,313口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,300點，P/C Ratio降至0.86，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人上周五集中市場合計賣超457.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超400.3億元，投信買超32.3億元，自營商（自行買賣）賣超53.6億元，自營商（避險）買超36億元。

期貨 美股

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