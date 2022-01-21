台指期開盤下跌198點 台積電期貨跌8元

台指期近月合約今(21)日開盤下跌198點，開盤指數18,026點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌8元，開盤價644元。

周四(20日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌313.26點、跌幅0.89%，那斯達克指數下跌1.3%，標準500指數下跌1.1%，費半指數下跌3.25%。

第一金投顧表示，美股三大指數開高走低，S&P500 及那斯達克指數連續第三個交易日下跌，道瓊指數連續第五個交易日下跌；今年以來，13個交易日中，S&P500 及道瓊指數僅有4天上漲，那斯達克指數也僅有5天上漲。

盤後Netflix公布2021第4季財報雖優於預期，但2022年第1季財測不如預期，股價於盤後大跌20%，預告周五美國科技股的表現也難有起色。

統一期貨說，外資周四現貨賣超55.8億，期貨淨空單增加384口至24,875口，十大交易人與特定法人合計賣出1,113口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,600點，P/C Ratio升至1.1，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計賣超79億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超55.8億元，投信賣超7.6億元，自營商（自行買賣）賣超1.6億元，自營商（避險）賣超13.9億元。