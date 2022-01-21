快訊

羅霈穎4億遺產換人繼承！百件名牌包、鑽戒腕表俗俗賣

東吳大學城中校區緊急篩檢662人 採檢結果出爐

台指期開盤下跌198點 台積電期貨跌8元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(21)日開盤下跌198點，開盤指數18,026點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌8元，開盤價644元。

周四(20日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌313.26點、跌幅0.89%，那斯達克指數下跌1.3%，標準500指數下跌1.1%，費半指數下跌3.25%。

第一金投顧表示，美股三大指數開高走低，S&P500 及那斯達克指數連續第三個交易日下跌，道瓊指數連續第五個交易日下跌；今年以來，13個交易日中，S&P500 及道瓊指數僅有4天上漲，那斯達克指數也僅有5天上漲。

盤後Netflix公布2021第4季財報雖優於預期，但2022年第1季財測不如預期，股價於盤後大跌20%，預告周五美國科技股的表現也難有起色。

統一期貨說，外資周四現貨賣超55.8億，期貨淨空單增加384口至24,875口，十大交易人與特定法人合計賣出1,113口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,600點，P/C Ratio升至1.1，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計賣超79億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超55.8億元，投信賣超7.6億元，自營商（自行買賣）賣超1.6億元，自營商（避險）賣超13.9億元。

期貨 台指期

延伸閱讀

費半隨美科技股重挫陷修正 台積電ADR大跌逾2%

台指期 外資加碼空單

期貨商論壇／智原期 後市不淡

外資歸隊改變台股風向 台積電、大型金控獨強 透視「拉積盤」真相 本土資金悄悄開溜

相關新聞

台指期 外資加碼空單

台指期昨（20）日震盪走高，重返18,200點，終場上漲80點收18,226點。展望後市，法人認為，市場對聯準會（Fed...

期貨商論壇／智原期 後市不淡

智原（3035）科技1993年成立於台灣新竹科學園區，提供ASIC服務（特殊應用積體電路）與矽智財IP授權服務。由籌碼面...

期貨商論壇／生技期 避險利器

近期受到美國公債殖利率強勢跳漲影響，美股波動劇烈，台股也同樣受到波及，自1月18日起已連三日收黑，而台灣生技指數自去年底...

友達、群創 權證認購聚光

市場持續擔憂美債殖利率上揚與聯準會（Fed）緊縮貨幣政策，昨（20）日加權指數雖仍有賣壓，但跌勢逐步趨緩，終場加權指數下...

大成鋼、華新 權證短打價平

台股高檔震盪，盤面資金易位，由主流科技股轉進部分基期低、營運具有轉機題材的非電族群，大成鋼（2027）、華新（1605）...

指數反向型商品 看俏

近來台股受到美股回檔修正的影響，加上台積電（2330）股價在激情過後又積弱不振，衝擊指數同步拉回並跌破月線支撐，昨（20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。