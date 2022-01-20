台指期重返18,200點 漲80點收18,226點
美股開高走低，四大指數收黑，帶動台指期今（20）日盤中一度回測18,081點，午盤過後在美股期貨盤走揚，亞洲主要股市走高下，台指期重返18,200點，終場上漲80點，收在18,226點，成交量119,037口。
今日熱門股票期貨為：長榮（2603）期貨、聯電（2303）期貨、友達（2409）期貨、長榮航（2618）期貨、中環（2323）期貨、富采期貨、宏達電（2498）期貨、台積電（2330）期貨、群創（3481）期貨以及小型台積電期貨。
期貨商指出，展望後勢，市場對聯準會（Fed）加快收緊寬鬆的擔憂，令美股連日修正，而台指期在距離封關僅剩4天的交易時間，行情高檔震盪看待。
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