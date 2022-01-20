台指期開盤上漲57點 台積電期貨開平盤

台指期近月合約今(20)日開盤上漲57點，開盤指數18,203點；台積電（2330）期貨近月合約開出平盤，開盤價652元。

周三(19日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌339.82點、跌幅0.96%，那斯達克指數下跌1.15%，標準500指數下跌0.64%，費半指數下跌3.09%。

第一金投顧表示，聯準會緊縮預期持續升高，加上加拿大與英國通膨都創下30年來新高，增加兩國央行分別在1月底及2月初的會議上升息的壓力，全球主要國家央行在今年首場貨幣決策會議上可能都會明顯轉鷹，導致美股三大指數再度全面下跌；以收盤價來看，那斯達克指數自去年11月19日16,057.44點歷史最高收盤價已經下跌10.69%。

外資周三現貨賣超19億，期貨淨空單增加288口至24,491口，十大交易人與特定法人合計賣出8,797口。週選支撐與壓力區落在17,500至18,600點間，P/C Ratio降至0.98，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計賣超93.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.4億元，投信買超16.1億元，自營商（自行買賣）賣超46.9億元，自營商（避險）賣超42.8億元。