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台指期開盤下跌89點 台積期貨開盤下跌7元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(19)日開盤下跌89點，開盤指數18,261點；台積電期貨近月合約開盤下跌7元，開盤價655元。

周二(18日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌543.34點、跌幅1.51%，那斯達克指數下跌2.6%，標準500指數下跌1.83%，費半指數下跌4.44%。

第一金投顧表示，市場對於美國聯準會提前緊縮的預期持續攀升，利率期貨市場的定價已經來到今年升息4-5碼，2年期公債殖利率升破1%，10年期公債殖利率來到1.87%，創2020年1月以來最高；近期被視為受惠於升息循環成為資金避風港的金融股公布財報不佳，導致美股全面大跌。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單減少1,431口至24,203口，十大交易人與特定法人合計買進253口。週選支撐與壓力區落在18,300至19,000點，P/C Ratio降至1.07，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計賣超92.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超68.6億元，投信買超11.3億元，自營商（自行買賣）賣超1.7億元，自營商（避險）賣超33.6億元。

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