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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

台積電回檔、台股走跌 投資人搶便宜權證市場反增溫

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

美股休市，台股欠缺多方引領力道中，今（18）日受台積電（2330）回檔拖累，指數終場下跌146點、收在18378.64點；權證市場方面，隨台積電走跌，投資人進場搶便宜下，市場量能反倒寫下近五個交易日來新高，交投最熱的是台積電的台積電元大19購01（044026）。

美股因馬丁路德紀念日休市，市場關注美股焦點在即將登場的財報季，包括本周的高盛、摩根史坦利、美國銀行，以及美國鋁業、聯合航空、Netflix，下周還有IBM、德儀、英特爾、蘋果、微軟及特斯拉等科技龍頭將陸續公佈。

今日盤面結構上，電子因台積電回檔拖累類股翻黑，也壓抑指數走低，金融回神走高支撐跌幅，傳產以油電燃氣、橡膠漲幅較為領先。

權證市場方面，投資人在進場逢低買進台積電等權證中，整體權證市場量能寫下近期新高，為33億元，成交金額占大盤比重為0.97%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為31.2億元，認售權證成交金額為1.7億元，認購權證成交金額占總成交金額94.7%，認購、認售比值為18.1倍，市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結台積電的台積電元大19購01，成交金額為1,914萬元；認售排名第一的是，連結聯發科（2454）的聯發科凱基19售04，成交金額為614萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購包辦全數席次，其中，法說內容獲內外資認同的台積電，不僅包辦前四席，且共有5檔擠進熱門榜中，另外則是加權指數、鴻海（2317）、長榮（2603）等標的。

台積電 認售權證

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