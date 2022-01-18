台指期開盤上漲23點 台積電期貨跌1元

台指期近月合約今(18)日開盤上漲23點，開盤指數18,531點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌1元，開盤價682元。

周一(17日)美股因馬丁路德紀念日休市一天。

統一期貨說，台積電周一收盤股價創歷史新高紀錄，拉動加權指數上漲122.11點，終場收在18,525.44點，漲幅0.66%。三大類股漲跌互見，電子上漲1.5%，傳產與金融分別下跌0.65%與0.94%。次族群部分，台積電跳空收盤創高，半導體類股最為強勢。

外資周一現貨買超64.6億，期貨淨空單增加160口至25,634口，十大交易人與特定法人合計買進663口。週選支撐與壓力區落在18,300至19,000點，P/C Ratio升至1.11，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計買超62.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超64.6億元，投信買超4.8億元，自營商（自行買賣）買超5億元，自營商（避險）賣超11.9億元。