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台指期開盤上漲124點 台積電期貨漲16元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(14)日開盤上漲124點，開盤指數18,549點；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲16元，開盤價678元。

周四(13日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌176.7點、跌幅0.49%，那斯達克指數下跌2.51%，標準500指數下跌1.42%，費半指數下跌2.29%。

第一金投顧表示，美股納斯達克指數昨日開盤一度受到台積電2022年營收利潤與資本支出的正向展望鼓舞上漲 0.4%，但受FED理事接連的鷹派談話影響終場下跌 2.51%。少部份投資人認為通膨即將失控，更多投資人認為狀況極度不明朗而採取獲利了結或觀望收手的態度。

統一期貨表示，外資周四現貨買超174億元，期貨淨空單減少2,732口至25,697口，十大交易人與特定法人合計買進2,762口。週選支撐與壓力區落在18,000至19,000點，P/CRatio升至1.11，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計買超182.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超億174.4元，投信買超19.7億元，自營商（自行買賣）賣超1.1億元，自營商（避險）賣超10億元。

台積電 期貨

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