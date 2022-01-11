期交所董座：樂觀看待今年資本市場表現

現貨市場波動帶動期貨交易增溫，期交所董事長吳自心表示，國內期貨市場去年交易量達3億9220萬2371口，日均量160萬7387口，較前年成長14.9%，創期交所開立以來成長比較多的一年，儘管今年面對比較多的挑戰，但機會也同時存在，樂觀看待資本市場今年應該都會有不錯發展。

吳自心說，經濟學家預測 今年有很多挑戰，包括供應鏈問題、 美國的縮表和升息疑慮，整個來看，今年有很多挑戰和機會，樂觀看待資本市場今年應該會有不錯發展，因為國內企業在疫情期間表現亮麗，這會反映在資本市場上，樂觀看待不管期貨和現貨都有好的表現 。

展望今年，期交所表示，商品面方面，考量股價指數為國人最熟悉且最具需求之商品類別，也是國際期貨市場主流商品，期交所將規劃以股價指數為主軸，推出與現有商品且有區隔性及互補性之股價指數商品，提供交易人更豐富及多元交易工具，滿足市場交易及避險需求。

制度面方面，將持續擴大適用動態價格穩定措施，今年上半年納入電子選擇權及金融選擇權、下半年將擴大適用於ETF選擇權。此外，為發揮夜盤即時因應國際金融市場提供交易、避險功能，今年將持續依商品交易量及交易人參與情形，評估新增適合夜盤交易商品。

此外，期交所規劃分階段提供新台幣利率交換契約（IRS）及無本金交割遠期外匯契約（NDF）集中結算服務，第一階段將於7月提供結算會員新台幣利率交換契約自營交易之自願性集中結算服務，目前正協助金融機構申請成為店頭結算會員。期交所也規劃調整期貨集中交易市場結算會員應繳存交割結算基金及市場發生違約時分擔金額的計算，採以風險為基礎之衡量方式，取代過去以結算會員業務規模為基礎的作法，以強化期貨市場財務安全防衛資源對違約風險之承受能力。

除了去年在本業繳出亮麗成績，期交所持續統籌主辦食（實）物銀行捐贈等多項公益活動，累計捐贈物資金額突破2億7000萬元、幫助113萬人次，成為弱勢族群及團體長期穩定之物資來源，今年將持續辦理「生活物資」、「醫療設備」、「學生教育」、「體育運動」、「藝文活動」、及「環保、賑災及其他慈善公益活動」等六大面向公益活動。