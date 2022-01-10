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台積電開盤跌6元 台股早盤一度挫逾百點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(10)日開盤下跌74.37點，開盤指數18,095.39點，早盤一度跌逾百點。 本報資料照片
台股今(10)日開盤下跌74.37點，開盤指數18,095.39點，早盤一度跌逾百點。 本報資料照片

台股今(10)日開盤下跌74.37點，開盤指數18,095.39點，早盤一度跌逾百點；台積電（2330）開盤下跌6元，開盤價628元。

群益投顧說，指數收盤小破12日線，短線技術面轉為整理。短線技術面轉為整理，個股持續震盪調整，台積電法說表現成觀察指標。操作上，趁震盪逢低承接質優低基期個股，依短期均線變化汰弱換強、區間因應。

上周五(7日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌4.81點、跌幅0.01%，那斯達克指數下跌0.96%，標準500指數下跌0.41%，費半指數下跌2.88%。

第一金投顧表示，上周五美國勞工部公布非農新增就業大幅不如市場預期，但並未降低市場的升息預期，因為平均時薪成長大幅高於市場預期，且失業率已降至低於聯準會的長期預估；根據CME FedWatch模型推算，3月升息的機率已來到近70%，年底前升息四碼以上的機率近50%。

統一期貨說，上周五期現貨逆價差26.76點，顯示市場氣氛持續保守。外資上周五期貨淨空單增加3,472口至26,609口，十大交易人與特定法人合計賣出1,151口。週選支撐與壓力區落在18,000至18,500點，P/CRatio降至0.94，整體籌碼中性看待。。

三大法人上周五集中市場合計賣超155.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超132.4億元，投信買超0.04億元，自營商（自行買賣）賣超7.5億元，自營商（避險）賣超15.2億元。

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