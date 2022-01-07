台股開盤上漲20點 台積電跌1元

台股今(7)日開盤上漲20.24點，開盤指數18,388.16點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價643元。

群益投顧表示，大盤指數創高後進入高檔震盪，只要穩住萬八之上仍視為短線漲多修正。向下跳空缺口不填補，盤勢將維持一陣子高檔震盪格局，但只要權值股支撐指數穩住萬八之上，等待短線修正賣壓消化完後，可望先蹲後跳。

群益投顧表示，通膨、升息甚至縮表等訊息干擾，位處高階中小股的農曆年前結帳賣壓提早出籠，但外資買盤尚未轉弱，以及新台幣維持強勢，資金面仍然樂觀。法人在元月操作風格轉向價值型、低基期的中大型個股，或是去買金融股先避開短期波動。所以，在低基期價值股找機會，漲多股調整時期保持耐心，避免摸底和頻繁交易。

周四美股四大指數收盤漲跌不一：道瓊指數下跌170.64點、漲跌0.47幅%，那斯達克指數下跌0.13%，標準500指數下跌0.1%，費半指數上漲0.75%。

統一期貨說， 周四加權指數開低走低下跌132.04點，收在18,367.92點，跌幅0.71%，期現貨逆價差32.92點。外資現貨賣超73.9億，期貨淨空單減少950口至23,137口，十大交易人與特定法人合計賣出747口。週選支撐與壓力區落在18,000至18,650點，P/C Ratio降至1.04，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計賣超118.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超73.9億元，投信賣超6.3億元，自營商（自行買賣）賣超4.4億元，自營商（避險）賣超33.9億元。