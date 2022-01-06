台指期開盤下跌135點 台積電期貨跌9元

台指期近月合約今(6)日開盤下跌135點，開盤指數18,345點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌9元，開盤價642元。

周三(5日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌392.54點、跌幅1.07%，那斯達克指數下跌3.34%，標準500指數下跌1.94%，費半指數下跌3.22%。

第一金投顧表示，美國聯準會公布12月FOMC會議紀要，內容比市場預期的更加鷹派；官員普遍認為經濟展望將允許更早、更快的升息；針對縮表，幾乎所有的官員都認為縮表會在首次升息後的某個時間點，且與首次升息的間隔會比前次縮表更短，許多官員認為未來縮表的合理速度應該比先前的縮表更快。聯準會12 月FOMC會議紀要最大的意外來自於針對縮表討論的內容已經涵蓋時間及速度，與聯準會主席於12月FOMC會議後的發言有所衝突。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單減少617口至24,087口，十大交易人與特定法人合計買進2,656口。週選支撐與壓力區落在17,700至18,900點，P/C Ratio降至1.11，雖周三指數漲多回落，但整體籌碼仍偏向正面。

三大法人周三集中市場合計買超88.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超93.5億元，投信買超3.7億元，自營商（自行買賣）買超5.7億元，自營商（避險）賣超14.2億元。