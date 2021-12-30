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台指期開盤下跌32點 台積電期貨跌1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(30)日開盤下跌32點，開盤指數18,242點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌1元，開盤價617元。

周三(29日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲90.42點、漲幅0.25%，那斯達克指數下跌0.1%，標準500指數上漲0.14%，費半指數上漲0.18%。

統一期貨說，周三期現貨正價差27.72點，顯示市場氣氛持續熱絡。外資周三期貨淨空單增加498口至23,091口，十大交易人與特定法人合計買進892口。週選支撐與壓力區落在17,800至18,300點，P/C Ratio降至1.22，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計買超139.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超132.1億元，投信賣超1.3億元，自營商（自行買賣）買超13.1億元，自營商（避險）賣超4.4億元。

期貨 外資

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