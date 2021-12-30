期交所舉辦2022上半年台灣永續期貨動滋爭霸賽

為推動永續金融、促進台灣永續指數期貨及現貨共榮發展，台灣期貨交易所在2022年上半年(2022年1月1日至6月30日)舉辦「2022年上半年台灣永續期貨動滋爭霸賽」，總獎勵金額逾320萬元，期望透過鼓勵期貨商及期貨交易輔助人積極推廣，以活絡該商品交易。

期交所說，這次活動獎勵對象為專兼營期貨經紀商(FCM)及期貨交易輔助人(IB)各營業據點，並區分FCM 組及IB組兩組。每組皆設有各月排名積分獎及動滋霸主獎兩個獎項，活動期間每月各營業據點交易量及實動帳戶數達獎勵門檻將依辦法計算積分，頒發各月排名積分獎，給予5千元至4萬元不等獎勵金；並於活動結束後計算總積分，頒發動滋霸主獎，獎勵金最高可有15萬元。此外，期交所為提供市場穩定流動性，持續辦理法人機構報價獎勵活動，以強化商品流動性。

近年來永續投資快速成長，吸引全球投資人的注意，相關商品資產規模逾35兆美元，為推動永續金融及因應此投資趨勢，期交所推出台灣永續期貨，以滿足現貨市場避險及相關交易的需求。台灣永續期貨標的指數—台灣永續指數，為2017年台灣指數公司與富時羅素(FTSE Russell)共同發布，為國內首檔結合E(環境)、S(社會)、G(治理)與財務指標(ROE)篩選的投資型ESG指數，在該指數發布後，國內勞動基金運用局隨即於2018年將其指定為委託投信操作的績效指標，委託代操金額2018年為140億元，至2021年10月已達350億元。

國內投信業者亦推出永續概念相關ETF商品，台灣第一檔ESG ETF為元大臺灣ESG永續ETF，其標的指數與臺灣永續期貨相同，為台灣永續指數，基金規模由108年58.7億元，至2021年11月已達102.4億元，其後國泰、富邦及永豐投信等投信業者亦陸續推出台灣永續相關ETF，在永續投資市場重要性日益增加下，台灣永續期貨可望成為台灣ESG最佳避險及交易工具。

這次獎勵活動辦法已公告在期交所網站(http://www.taifex.com.tw)，歡迎期貨商及IB上網查詢，積極推廣以爭取佳績，共同推動台灣永續金融的成長。