快訊

台股早盤續走揚突破萬八點 台積電開出平盤

確定了！韓聯社：南韓前總統朴槿惠獲特赦

台指期開盤上漲63點 突破萬八關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台指期24日開盤指數18,014點，突破萬八關卡。 聯合報系資料照
台指期24日開盤指數18,014點，突破萬八關卡。 聯合報系資料照

台指期近月合約今(24)日開盤上漲63點，開盤指數18,014點，突破萬八關卡；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲2元，開盤價607元。

周四(23日)美股四大指數收盤上漲：道瓊指數上漲196.67點、漲幅0.55%，那斯達克指數上漲0.85%，標準500指數上漲0.62%，費半指數上漲1.04%。

外資周四期貨淨空單減少328口至23,866口，十大交易人與特定法人合計買進753口。週選支撐與壓力區落在17,750至18,100點，P/C Ratio升至1.15，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計買超197.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超180.2億元，投信買超1.7億元，自營商（自行買賣）買超4.9億元，自營商（避險）買超10.4億元。

台指期

延伸閱讀

期貨模擬交易賽 熱戰

台股上漲119.83點挑戰萬八關卡 三大法人買超197.42億

相關新聞

台指期開盤上漲63點 突破萬八關卡

台指期近月合約今(24)日開盤上漲63點，開盤指數18,014點，突破萬八關卡；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲2...

富邦期貨：台股有機會突破萬八新高

儘管美國11月個人消費支出 (PCE) 物價指數年漲5.7%，創1982年以來最高，顯示通膨持續升溫，惟美國11月耐久財...

期貨模擬交易賽 熱戰

為協助年輕人建立正確期貨交易及風險控管觀念，臺灣期貨交易所舉辦大專院校模擬交易競賽「縱橫期海Try Try看─大專院校模...

期貨商論壇／晶技期 盯5日線

觀察昨（23）日成交口數前20大個股期貨表現，上漲合計有16檔，以矽晶圓、ABF、石英元件等族群走勢較強。其中，石英元件...

期貨商論壇／永續期 避險優選

上周美國股市因新型病毒、通膨升息因素經歷劇烈震盪，三大指數在本周仍然強勢收復跌幅，再度回到高點附近的位階。展望後市，半導...

欣興、漢磊 認購發燒

美股四大指數齊揚，帶動加權指數昨（23）日再次挑戰「萬八」關卡，但量能偏低，終場以上漲119點，收在17,946點。盤面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。