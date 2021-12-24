台指期開盤上漲63點 突破萬八關卡

台指期近月合約今(24)日開盤上漲63點，開盤指數18,014點，突破萬八關卡；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲2元，開盤價607元。

周四(23日)美股四大指數收盤上漲：道瓊指數上漲196.67點、漲幅0.55%，那斯達克指數上漲0.85%，標準500指數上漲0.62%，費半指數上漲1.04%。

外資周四期貨淨空單減少328口至23,866口，十大交易人與特定法人合計買進753口。週選支撐與壓力區落在17,750至18,100點，P/C Ratio升至1.15，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計買超197.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超180.2億元，投信買超1.7億元，自營商（自行買賣）買超4.9億元，自營商（避險）買超10.4億元。