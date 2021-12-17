台指期開盤下跌88點 台積電期貨跌5元
台指期近月合約今(17)日開盤下跌88點，開盤指數17,716點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌5元，開盤價600元。
周四(16日)美股四大指數收盤下挫：道瓊指數下跌29.79點、跌幅0.08%，那斯達克指數下跌2.47%，標準500指數下跌0.87%，費半指數下跌4.27%。
統一期貨說，外資周四期貨淨空單增加742口至26,530口，十大交易人與特定法人合計賣出803口。週選支撐與壓力區落在17,300至18,000點，P/C Ratio降至1.15，整體籌碼中性看待。
三大法人周四集中市場合計賣超23.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超25.7億元，投信買超23.6億元，自營商（自行買賣）買超20.3億元，自營商（避險）買超5.3億元。
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