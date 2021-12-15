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台指期開盤跌14點 台積期貨開平盤

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(15)日開盤下跌14點，開盤指數17,588點；台積電期貨近月合約開平盤，開盤價599元。

周二(14日)美股四大指數收盤下跌：道瓊指數下跌106.77點、跌幅0.3%，那斯達克指數下跌1.4%，標準500指數下跌0.75%，費半指數下跌0.52%。

第一金投顧表示，美國聯準會正式展開為期兩天的FOMC會議預計將於台灣時間周四凌晨宣布會議決策，市場目前預估聯準會將宣布明年1月起縮減購債的規模翻倍，3月中停止購債。反映對於聯準會鷹派決策內容的擔憂，昨日美股高估值的成長股持續領跌，金融股則是S&P500指數11大類股當中唯一收漲的類股。

統一期貨說，周二外資期貨淨空單增加778口至26,528口，十大交易人與特定法人合計賣出1,170口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,000點，P/C Ratio降至1.08，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計賣超176.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超156億元，投信買超26.5億元，自營商（自行買賣）賣超20.2億元，自營商（避險）賣超26.3億元。

美國聯準會 期貨 外資

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新唐、華通 四檔錢景亮

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