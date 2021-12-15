台指期開盤跌14點 台積期貨開平盤

受美股回檔影響，台股昨（14）日表現疲軟，再度跌破月線支撐。盤面上，仍有不少個股或因產業景氣旺季或因個別利多發酵，拉動股價逆勢走強，投資人可留意相關個股權證的投資機會。

2021-12-15 00:20