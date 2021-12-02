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矽谷大詐騙「惡血女王」 自揭遭恐怖情人「調校人格」控制

台指期開盤下跌14點 台積電期貨漲3元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(2)日開盤下跌14點，開盤指數17,570點；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲3元，開盤價604元。

統一期貨說，周三美股四大指數收盤下跌，道瓊指數下跌461.68點、跌幅1.34%，那斯達克指數下跌1.83%，標準500指數下跌1.18%，費半指數下跌0.59%。

統一期貨說，周三外資期貨淨空單減少220口至21,574口，十大交易人與特定法人合計買進2,121口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,800點，P/C Ratio升至1.2，整體籌碼中性看待。

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