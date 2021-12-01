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美元指數續創17個月新高 期元大美元指數ETF走揚

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
金融海嘯後推出的QE逐漸退場後，美元指數走高。 資料來源：Bloomberg、元大投信整理
金融海嘯後推出的QE逐漸退場後，美元指數走高。 資料來源：Bloomberg、元大投信整理

美國正式縮減購債以來，美元指數走強，截至11月24，近一個月上漲突破3%，寫下17個月新高。期元大美元指數ETF研究團隊表示，依過去經驗，美元指數往往受惠於美國經濟表現強勁、縮減購債等因素，因此，可透過相關工具布局美元指數投資機會，例如，期元大美元指數ETF(00682 U)。

根據過去幾次QE退場經驗顯示，美元指數在縮減購債前後，偏向震盪盤整，但開始縮減購債後開始明顯走強，尤其是QE退場後，更出現明顯漲幅。以2014年第三次QE退場為例，Fed於2013年下半年開始討論縮減購債、2014年1月開始縮減QE規模、2014年10月QE正式退場、2015年12月開啟升息循環，美元指數當時受到縮減寬鬆政策激勵，在2014年中打底後呈現爆發式走強。

聯準會貨幣寬鬆政策兩大關鍵指標分別為通貨膨脹(PCE)及就業狀況(失業率)，故透過這兩項指標搭配聯準會每一季度所做出的季度經濟預測，即可一定程度的掌握聯準會的貨幣政策。

通貨膨脹方面，因全球供應鏈遇瓶頸、疫情緩解後消費恢復榮景及高漲的能源價格，致使美國10月個人消費支出物價指數 (PCE price index)數據年增率達5%，創下30年以來的新高，提前達到聯準會2021年目標4.2%。

就業狀況方面，美國勞工部公布的10月份非農就業增加53.1萬人，失業率則降至4.6%，不僅是疫情以來的新低，也提前達陣聯準會2021年失業率目標4.8%。在通膨及就業雙雙達陣聯準會的目標下，不排除聯準會提前進行縮減寬鬆。

展望未來，聯準會於2020年因新冠疫情而開啟無上限的量化寬鬆，規模堪稱歷史之最，而隨著疫情逐漸趨緩，全球經濟緩步復甦，美國更是在聯準會的寬鬆及政府的多輪紓困案下，復甦腳步領先全球，依照歷史經驗，美元指數表現值得期待。

元大投信提醒，期信ETF持有的是期貨契約，依照指數編製規則將於期貨契約到期前把部位轉倉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，因此期信ETF的績效表現可能與現貨有所差異，在交易相關產品除須留意市場消息面風險外，仍需格外注意ETF折溢價風險，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。

聯準會 美元指數

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