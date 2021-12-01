群益期貨T-Sport人機交易爭霸賽 總獎金超過150萬元

群益期貨（6024）舉辦的「T-Sport人機交易爭霸賽」，於12月1日火熱開賽，群益期貨自2006年開始每年舉辦交易競賽，每次都在市場引起極高的討論度，歷屆競賽都吸引了數千位客戶報名，匯集眾多市場的投資高手及交易贏家，都群聚至群益期貨一起共襄盛舉，今年更以「T-Sport」作為活動的主題，宣示交易電競的時代來臨，希望群益的交易競賽，成為各路高手共同競技及交流的平台。

今年群益期貨擴大舉辦「T-Sport人機交易爭霸賽」，競賽獎金也較往年增加，總獎金超過新台幣150萬元，本次競賽為期3個月，分為主觀交易組及程式交易組，各組前20名各可獲得2萬元獎金，並進入總決賽，總決賽前三名，各可獲得20萬元、15萬元、10萬元獎金，並設置獲利王、報酬王、交易王、風報王、外匯王等五大獎項，每個獎項各可獲得5萬元獎金，讓交易人有更多機會嶄露頭角，另外更增設團體報名機制與獎項，參賽者可自行創建戰隊，邀請交易夥伴組織團體戰隊爭取榮耀與獎金，可望吸引眾多交易達人、投資名師自組戰隊相互較量。

群益期貨非常重視客戶的交易體驗，開發符合專業投資人需求的行動APP「行動贏家」，新增多項實用功能，力求打造了多元的智能交易服務，如超光速下單功能，直覺顯示商品行情，隨點隨下超快速；技術分析圖，結合快速下單功能，不需切換至下單畫面即可交易；海期熱門月報價，透過自動換月機制，協助客戶更方便查詢海外期貨熱門月商品報價，此外，即將開放交易海外微型選擇權商品，讓客戶擁有更靈活的投資商品來參與國際市場，降低投資人的交易門檻實現普惠金融。

近期，群益期貨打造業內首創客戶專屬的投資社群平台「群益情爆局」，期許成為投資人的臉書，提供客戶多元且即時的投資情報及交易討論區，結合本次人機交易爭霸賽的活動，將於「群益情爆局」同步報導最新的比賽賽況，並透過大數據分析投資高手的交易策略，同時也將邀請歷屆贏家於平台分享投資心得與投資策略，讓客戶可以透過贏家的分享來增進自己的投資經驗。

「T-Sport人機交易爭霸賽」競賽期間分別為二個月的例行賽與一個月的總決賽，只要是群益期貨的客戶即可成為參賽者，參賽者將合併國內外期貨、槓桿保證金商品的交易計算，依據報酬率、交易口數及獲利金額計算積分，選出優勝者，此外，活動期間群益情爆局亦有賽況直播、競賽猜獎等活動，有機會抽中iPhone 13、Air pods 3與LINE POINTS等獎項。

詳細活動內容與參賽規則，請依群益期貨公告為準:https://activity.capitalfutures.com.tw/AC210630/Intro