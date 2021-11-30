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期交所商品期貨動態價格穩定措施 12月可望上線

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
期貨。示意圖／ingimage授權
期貨。示意圖／ingimage授權

2018年起，台灣期交所分階段推動動態價格穩定措施，目前適用商品交易量已達全市場交易量99.86%，2021年12月將再納入及商品類期貨

期交所說，商品類期貨運作方式與現行股價指數期貨相同，但退單點數計算略有不同。商品類期貨中，布蘭特原油期貨是以最近到期契約的每日結算價Ｘ退單百分比3%；黃金期貨是以最近到期契約的每日結算價Ｘ退單百分比2%。

此外，2021年6月已實施的個股期貨動態價格穩定措施也會調整，個股期貨遇到下列狀況或暫停動態價格穩定措施：

1.標的現貨因有重大訊宣布或減資等事情，經暫定交易後，【恢復交易當日】開盤前，當天該檔個股期貨開盤後到現貨開盤前，不適用動態價格穩定措施，直到現貨開盤後恢復。

2.【標的現貨前一日收盤價達漲跌停】，當天該檔個股期貨開盤後到現貨開盤前，不適用動態價格穩定措施，直到現貨開盤後恢復。

3.為降低下統性風險，倘【當日期貨開盤前達到期交所訂定的盤前量化暫停指標】，將暫停所有個股期貨動態價格穩定措施，直到現貨開盤後恢復。

期交所表示，動態價格穩定措施啟動時應注意，「每筆新進委託」皆依當時可能成交價格與即時價格區間進行檢核，交易人前後比同價位委託仍可能產生不同退單結果。

新進買進(賣出)申報若因動態價格穩定措施被退回時，期交所將傳送該委託因動態價格穩定措施被退單的訊息，以及退單時的即時價格區間上限(下限)。 期貨商應告知交易人退單訊息及即時價格區間上、下資訊，以利交易人了解退單原因及即時掌握委託狀況。

期交所表示，動態價格穩定措施盤中可能因市況放寬退單點數或因資訊異常暫停退單，交易人平時買賣交易，應留意委託商品流動性及委託簿變化，不宜完全依賴動態價格穩定措施的功能。

期貨 期交所 個股

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