台指期小漲8點 開在17,688點

聯準會公布11月利率會議紀要釋出偏鷹訊號，債市拋售力道減緩，房地產、能源和資訊科技領漲下，那指、標普和費半收漲，使台指期近月合約今（25）日開盤上漲8點，開在17,688點。

籌碼面，外資在現貨部分轉為買超6.8億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加397口至6,825口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加258口至18,965口，而十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加279口至8,742口。

永豐期貨指出，在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,300點，賣權未平倉最大量集中在16,700點。全月未平倉量put/call ratio值由1.04升至1.24。VIX指數下跌0.39至16.39，整體選擇權籌碼面偏多。