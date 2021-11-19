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台指期開盤上漲60點 台積電期貨漲9元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台指期19日開盤上漲60點。 聯合報系資料照
台指期19日開盤上漲60點。 聯合報系資料照

台指期近月合約今(19)日開盤上漲60點，開盤指數17,919點；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲9元，開盤價622元。

周四(18日)美股四大指數收盤漲跌不一，道瓊指數下跌0.17%，那斯達克指數上漲0.45%，標準500指數上漲0.38%，費半指數幅上漲1.79%。

第一金投顧表示，周四美股 S&P500、那斯達克指數、費城半導體指數同步改寫新高，且費城半導體指數大漲 1.79%，漲幅明顯優於美股三大指數。費半第一大成分股Nvidia公布財報後大漲逾8%，此外，歐盟執委Margrethe Vestager向歐洲議會表示歐盟可能批准讓成員國補貼半導體公司在歐洲設廠，也是激勵半導體族群領漲的原因之一。

統一期貨說，周四籌碼面部分，外資現貨買超102億元，期貨部分減少2,390口，淨空單-17,940口，十大交易人與特定法人合計賣出4,123口。週選支撐與壓力區落在17,500至18,100之間，P/C Ratio升至1.39，整體籌碼中性偏多看待。

半導體 期貨 美股

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