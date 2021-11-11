台指期跌124點 開在17,430點
美國上月CPI飆升，引發市場對Fed加快緊縮步伐的預期，VIX恐慌指數走揚，美債殖利率噴高、科技股遭受重創，美股四大指數續收黑，道瓊跌逾240點，費半跌近3%，台積電（2330）ADR跌近3%，使台指期近月合約今（11）日開盤下跌124點，開盤指數17,430點。
統一期貨說，外資現貨買超0.29億，期貨淨空單增加2,931口至16,513口，十大交易人與特定法人合計買進180口。週選支撐與壓力區落在17,500至17,600之間，P/CRatio降至1.27，整體籌碼中性看待。
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