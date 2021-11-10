台指期開盤下跌1點 台積電期貨開平盤

台指期近月合約今(10)日開盤下跌1點，開盤指數17,550點；台積電（2330）期貨近月合約開出平盤價611元。

周二(9日)美股四大指數收跌，跌幅0.07~0.6%。群益投顧說，周二美國公布10月生產者物價指數年增8.6%,維持在近11年高點，通膨憂慮下美股四大指數全面收低，道瓊工業下跌0.31%、S&P 500（00646）收低0.35%、那斯達克收跌0.6%、費城半導體小跌0.07%。

第一金投顧說，美股四大指數自歷史高點回檔，S&P500及那斯達克指數中斷過去連續八個交易日的上漲，市場情緒轉差應與近期大量投資人追逐的Tesla股價大跌將近 12%有關，連帶導致市場出現獲利了結的賣壓。

統一期貨說，周二籌碼面部分，外資現貨買超196億，期貨淨空單減少3,873口至13,582口，十大交易人與特定法人合計買進4,502口。週選支撐與壓力區落在17,500至17,600之間，P/C Ratio升至1.3，整體籌碼中性看待。