台指期開盤上漲77點 台積電期貨漲8元

台指期近月合約今(5)日開盤上漲77點，開盤指數17,150點；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲8元，開盤價595元。

周四(4日)美股四大指數收盤漲跌互見，漲跌幅-0.09%~3.5%，其中，費半指數大漲3.5%。富邦期貨表示，Fed 決定於11月啟動縮減購債，鴿派立場符合市場預期，加上美國上周初領失業金人數創疫後新低、高通財測耀眼、元宇宙夯促 Nvidia 噴漲超過 12%,利多消息帶動費城半導體指數勁揚 3.5%，台積電 ADR上漲 3.32%。

統一期貨說，周四外資現貨賣超74億，期貨淨空單增加1,563口至23,097口，十大交易人與特定法人合計買進3,135口。週選支撐與壓力區落在16,800至17,400之間。

統一期貨表示，加權指數近日多次挑戰半年線壓力而未能順利突破，但仍站穩月季線之上，短線氣氛仍屬正向發展。