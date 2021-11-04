台指期開盤上漲178點 台積電期貨漲3元

台指期近月合約今(4)日開盤上漲178點，開盤指數17,269點；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲3元，開盤價596元。

周三(3日)美股四大指數收盤再度收漲創新高，漲幅0.29~1.16%，以費半指數漲幅1.16%最大。

統一期貨表示，周三外資現貨買超38.9億，期貨淨空單減少909口至21,534口，十大交易人與特定法人合計買進2,265口。月選支撐與壓力區落在16,500至17,600之間，P/C Ratio升至1.12，整體籌碼中性看待。