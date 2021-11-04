快訊

基隆至八堵段「廢台鐵換基捷」惹議 王國材急滅火：10年後再決定

酒店女設局殺富男友 父母與弟涉嫌重大也遭聲押

台指期開盤上漲178點 台積電期貨漲3元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(4)日開盤上漲178點，開盤指數17,269點；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲3元，開盤價596元。

周三(3日)美股四大指數收盤再度收漲創新高，漲幅0.29~1.16%，以費半指數漲幅1.16%最大。

統一期貨表示，周三外資現貨買超38.9億，期貨淨空單減少909口至21,534口，十大交易人與特定法人合計買進2,265口。月選支撐與壓力區落在16,500至17,600之間，P/C Ratio升至1.12，整體籌碼中性看待。

延伸閱讀

台積電ADR奮力拉回平盤 日月光、聯電小漲

台積電兩協力廠 完成在美布局

台積電3奈米製程 傳iPhone 14不埋單

台指期 外資減碼空單

相關新聞

富邦期貨：Fed縮減購債步調符合預期 台股維持偏多

美國聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率會議，Fed決定維持基準利率不變，並於11月啟動縮減購債，每月減幅規模達150...

最牛一輪／晶焱暢旺 中信13叫好

晶焱（6411）受惠5G裝置與車用電子應用，需使用更多靜電防護元件（ESD），出貨動能暢旺。法人指出，晶焱推出應用在電池...

全民權證／世界 二檔活跳跳

世界（5347）受惠8吋晶圓代工需求持續強勁，出貨量及平均銷售價格保持成長動能，近日股價再度站上5日線、月線等均線上。

全民權證／TPK 瞄準逾三個月

TPK-KY（3673）第3季毛利率較前季增加至4.2%，稅後淨利2.79億元，每股稅後純益（EPS）0.69元，全季整...

全民權證／友達 挑價內外15%

友達（2409）第3季財報優於預期，法人認為，雖然面臨面板量價同步下滑逆風，但明年獲利表現仍可維持高檔水準，目前本益比、...

台光電、景碩 認購熱

PCB族群在蘋果等新品換機潮可期，再加上ABF載板需求持續緊俏下，市場看好台光電（2383）、景碩（3189）等供應鏈業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。