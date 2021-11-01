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期交所小型金融期貨 預計12月掛牌上市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣期交所，預計推出小型金融期貨在12月掛牌上市。

期交所說，金融保險業為我國重要產業之一，金融股市值僅次於電子股，成交值、成交量排名亦穩定名列前茅，在我國資本市場具代表性。為降低交易門檻、擴大市場參與，期交所規劃推出小型金融期貨，相關規劃及增修訂規章業獲主管機關核准。

小型金融期貨契約標的同現行金融期貨為金融保險類指數，表彰台灣上市金融股整體績效表現，為市值加權型全集合指數，契約乘數每點新台幣250元，契約規模約40萬元，規模及保證金為金融期貨4分之1，其餘規格設計原則同金融期貨；另交易人持有小型金融期貨各交割月份的未沖銷部位數，每4口契約得沖銷同一交割月份1口金融期貨契約。

期交所表示，小型金融期貨契約規模低，操作彈性高，交易更靈活，有利交易人執行分批進場、加減碼策略，達到分散風險效果；交易門檻低，交易策略及投資組合更為多元，能更精準執行配對及策略交易，並提供大小型商品套利機會。

期貨 金融期 期交所

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