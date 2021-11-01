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期交所：調高宏達電期貨及選擇權契約保證金比例

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣期貨交易所於11月1日調高宏達電期貨契約(HCF)、宏達電選擇權契約(HCO)所有月份保證金適用比例為級距1之2倍，這次調高是因宏達電（2498）經台灣證交所於10月28日第二次公布為處置有價證券(處置期間為10月29日至11月11日)。

期交所先前在10月27日交易時段結束後起調高宏達電期貨契約(HCF)、宏達電選擇權契約(HCO)所有月份保證金適用比例為級距1之1.5倍，該調整因宏達電於10月25日經證交所第一次公布為處置有價證券(處置期間為10月26日至11月10日)。

期交所說，這次保證金調整自11月1日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，11月11日該契約交易時段結束後，恢復為10月27日調整前的保證金。參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

宏達電 台灣期貨交易所 期交所

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