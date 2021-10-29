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mRNA疫苗技術正夯 國泰基因免疫革命ETF周一開募

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰基因免疫革命ETF將於11月開募，成份股中囊括全球主流疫苗品牌，包括輝瑞、莫德納、AZ、BNT等。圖為示意圖、聯合報系資料照
國泰基因免疫革命ETF將於11月開募，成份股中囊括全球主流疫苗品牌，包括輝瑞、莫德納、AZ、BNT等。圖為示意圖、聯合報系資料照

國泰投信下周一(11月1日)將推出國泰基因免疫革命ETF(00898)，每股發行價10元，創下國內原型ETF最低的發行價格。成份股中囊括全球主流疫苗品牌，包括輝瑞、莫德納、AZ、BNT等。

國泰投信表示，00898投資鎖定基因技術、疫苗突破、再生醫療，投資比重約各佔3成，追蹤的「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」，篩選市值有15億美元以上、流動性達日成交2500萬美元以上的個股，且每年兩次調整成分股，並利用AI人工智慧選股、分析公司財報、金融新聞等最新資訊，挑出在基因、免疫學等醫療領域有高度投入的公司，成分股共計50檔，遍及全球9個國家。

投資的成份股中囊括全球主流疫苗品牌，包括輝瑞、莫德納、AZ、BNT等，還包括做追加劑的嬌生藥廠，與羅氏(Roche)等積極進行口服藥研發的藥廠，都在投資範疇內。也聚焦mRNA疫苗技術應用在治療肝臟罕見基因疾病、心血管疾病、癌症等流行病未來商機，另也將失智症、退化性關節炎、幹細胞治療等再生醫療商機，及基因免疫技術的全球龍頭指標廠也都納入。

基金經理人游日傑表示，醫療生技業每隔一段時間就會有關鍵的創新突破技術出現，如疫情催生的mRNA疫苗。預估至2027年全球疫苗產業市場規模將以逾10%年複合成長率增長。

疫苗 國泰

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