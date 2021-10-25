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期交所宣導影片獲迴響 助年輕人快速瞭解期貨知識

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣期貨交易所為增進年輕族群期貨知識及建立投資理財的風險意識，委託證基會製作「街頭QA大哉問！期貨交易知多少？」宣導影片，以街訪大學生及年輕上班族的活潑問答方式，帶出期貨交易風險知識，是最新製作的期貨科普宣導影片，歡迎年輕人上網瀏覽。

如何增進年輕人對股市及期市投資理財知識，為今年金管會重要金融教育推動政策之一。證交所、期交所及櫃買中心等三家周邊單位，秉持金融教育共同目標，於今年3月委託證基會辦理年輕人宣導，內容包括：一、於證基會網站設置「交易風險報你知 理財知識全攻略」漫畫形式的網路宣導專區，彙整「投資知識」及「交易風險」兩大主軸之相關資訊，內容豐富多元；二、製作三支宣導影片，幫助年輕族群以輕鬆的方式瞭解期貨知識，於網路宣導專區上架。專區網址：https://irisk.sfi.org.tw

期交所為提高年輕族群對期貨交易風險的重視，所製作「街頭QA大哉問！期貨交易知多少？」宣導影片已於網路宣導專區上架。由於本次拍攝是透過街頭訪問的方式，於影片中統整期貨交易特性、風險及常見的迷思解惑，可輕鬆讓年輕族群進一步瞭解期貨特點及建立基本的風險意識，影片內容幽默有趣，獲得熱烈迴響，影片上架不到兩個月即累積3萬多次觀看，有興趣的民眾可至以下網址觀看：https://reurl.cc/Q6WAbo

期交所提醒交易人，期貨交易為高槓桿的保證金交易，於下單前須準備足夠的保證金，並建立良好的風險控管觀念，以因應近期波動較大的市場行情。建議交易人應衡量自身能力適度操作，並且設定停損停利機制，以利有效控管風險，在期貨路上穩步前進。

台灣期貨交易所 期交所

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