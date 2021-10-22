元大期CFD新商品 搶攻多空雙向熱門美股市場

根據券商公會最新數據顯示，截至今年8月複委託交易累積總額高達3.04兆，相較去年同期成長122%，其中美股交易量高達77%，比同期更成長131%。由此觀察國人對於美股投資興趣增加，尤其受美國聯準會(Fed)政策影響，股市續創波段新高，吸引更多交易人進場參與。元大期貨近期獲主管機關核准開放差價契約(CFD)商品標的，新增國外股價指數、國外個股與白銀，相較市場既有的外匯、黃金及原油，範圍延伸至大眾所熟悉的指數類別，交易人標的選擇增添更多元動能。

在國外指數CFD商品，元大期精選六大國外指數CFD商品，連結標的包含德國DAX、日經225、香港恆生等國際知名指數，以及最受台灣交易人熱衷的道瓊、S&P500與那斯達克等美股三大指數。為讓更多交易人參與，元大期（6023）更推出全台最小規格的國外指數商品，舉例說明：交易一手日經225商品，不僅最多可享20倍槓桿，更僅需1,454日圓保證金，相當於新台幣300多元即可參與國際市場交易，為現行國內門檻最親民的股指CFD產品。國外個股CFD商品則多為美國耳熟能詳上市大型企業，產業橫跨半導體、電子通訊、金融、民生與生技等，代表企業包含蘋果、應材、超微、英特爾、亞馬遜，以及近期新冠疫情製作疫苗的輝瑞與默克藥廠，為國外交易跨出新契機。

即日起，交易人在元大期可透過CFD商品多空雙向交易熱門美股、利用槓桿倍數以及規格較複委託商品小等三大優勢，規劃更彈性的交易策略，並可長期持有，不像期貨交易需到期轉倉。在元大交易可享有一站式平台服務，搭配獨家研發的智能網格交易輔助工具，可升級24小時自動化交易，讓手中持有部位有效進行風險控制。元大期看準CFD商品發展，以最短時間搶快商機，全台首家推出交易滿額送iPhone 13 Pro Max行銷活動，活動期間每月交易還可加碼抽任天堂最新款Switch OLED。