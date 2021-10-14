凱基期貨積極造市、持續創新 獲鑽石獎肯定

凱基期貨於今(2021)年台灣期貨交易所舉辦之期貨鑽石獎當中表現優異，分別囊括期貨經紀商交易量鑽石獎與期貨自營商交易量鑽石獎第二名兩獎項。在國際新冠疫情肆虐與金融市場瞬息變動之際，凱基期貨依循中華開發金控數位躍升及顧客導向策略，持續調整並規劃嶄新的營運模式，同時不斷深耕智慧交易服務，為投資人創造更契合的交易體驗。

凱基期貨總經理陳瑞珏表示，台灣期貨市場近年來規模不斷擴大，期貨市場在2020年交易量達3.41億口，年成長30.9%創歷史新猷；並在2021上半年再創歷史新高，日均量較2020年再成長28.5%。

凱基期貨在推廣期貨業務上不遺餘力，並在數位金融上持續精進、創新，致力提供投資人安全便捷的專業服務，獲得期貨經紀商交易量鑽石獎，就是對凱基期貨的肯定。凱基期貨為滿足投資人多元市場交易需求，打造期開運-新版凱基期貨線上開戶平台，方便客戶從開戶、入金到受託買賣等核心作業都能透過居家辦理，期望未來持續共同為期貨市場再創佳績。

此外，凱基期貨也獲期貨自營商交易量鑽石獎肯定，顯示凱基期貨在造市上的積極與成果。去年期貨交易環境變動甚多，東亞的鄰近交易所積極推出與台指連結新產品，同時新加坡交易所摩台期貨亦已退場的狀況下，大幅牽動自營商在台指期的策略布局；在此劇變之下，凱基期貨積極調整策略布局，挺過風波更化為轉機再上層樓，與台灣期貨市場一同成長。

凱基期貨說，將持續致力實現中華開發金控以客戶為中心及值得信賴企業價值，打造完善的交易環境，並提供更多元適切的交易標的，成為期貨投資人最佳的經紀商選擇；並積極拓展國際市場，爭取更多國際投資人參與台灣期貨市場，推動臺灣期貨市場邁向更高的里程碑。