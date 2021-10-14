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電子股領漲 台指期漲175點開在16,496點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

美股四大指數漲跌互見， 市場消化摩根大通等財報、聯準會9月會議紀要暗示縮減購債時程表，以及通膨數據居高不下等消息，十年期美債殖利率跌破1.55%，科技股走揚，金融、能源板塊表現疲弱，道瓊近乎持平，那指漲逾0.7%。帶動台指期今（14）日開盤跳漲175點，開在16,496點，在電子期領漲下，早盤一度站上16,500點。

統一期貨指出，籌碼面部分，外資現貨賣超85.32億，期貨淨空單增加2,814口至18,436口，十大交易人與特定法人合計賣出1,021口，月選支撐與壓力區落在16,000至17,000之間，P/C Ratio降至1.01，整體籌碼中性看待。

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