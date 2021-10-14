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期交所調整9檔股票期貨契約、3檔股票選擇權保證金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所公告調整華新期貨契約(CSF)等9檔股票期貨契約及華新選擇權契約(CSO)等3檔股票選擇權契約所有月份保證金適用比例，自10月14日一般交易時段結束後起實施。

期交所說，9檔股票期貨契約為華新期貨(CSF)、長榮期貨(CZF)、中纖期貨(EYF)、凌陽期貨(GNF)、大立光期貨(IJF)、小型大立光期貨(OLF)、臻鼎-KY期貨(LUF)、聯亞期貨(OTF)及台光電期貨(PJF)。

3檔股票選擇權契約有：華新選擇權(CSO)風險保證金(A值)、華新選擇權(CSO)風險保證金最低值(B值)；長榮選擇權(CZO)風險保證金(A值)、長榮選擇權(CZO)風險保證金最低值(B值)；大立光選擇權(IJO)風險保證金(A值)、大立光選擇權(IJO)風險保證金最低值(B值)。

期交所網站有這次調整各契約各月分保證金比例 https://www.taifex.com.tw/cht/11/newsDetail.do?thetype=2&idx=12214

臺灣期貨交易所 選擇權 華新

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