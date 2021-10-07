美股開低走高 台指期跳漲159點開在16,521點
美股開低走高，尾盤時段，隨著美中瑞士會談落幕、參議院少數黨領袖麥康奈爾對債務上限立場軟化，美股逆轉下跌頹勢，四大指數集體收紅，帶動台指期今（7）日開盤大漲159點，開在16,521點，早盤漲點持續擴大，漲逾200點。
統一期貨指出，籌碼面部分，外資現貨賣超238.57億，期貨淨空單減少3,383口至13,742口，十大交易人與特定法人合計買進8,131口。週選支撐與壓力區落在15,300至16,800之間，P/C Ratio升至0.98，整體籌碼中性看待。
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