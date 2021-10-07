快訊

全球最會自拍大猩猩病逝！ 在保育員懷裡嚥下最後一口氣

警連開9槍仍不停！高雄男違停拒檢 撞無辜騎士後肇逃

美股開低走高 台指期跳漲159點開在16,521點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
摩根大通全球研究聯席主管Marko Kolanovic領導的策略師預估，即使油價漲到130美元，美債殖利率攀高到2.5% 美股也吃得消。美聯社
摩根大通全球研究聯席主管Marko Kolanovic領導的策略師預估，即使油價漲到130美元，美債殖利率攀高到2.5% 美股也吃得消。美聯社

美股開低走高，尾盤時段，隨著美中瑞士會談落幕、參議院少數黨領袖麥康奈爾對債務上限立場軟化，美股逆轉下跌頹勢，四大指數集體收紅，帶動台指期今（7）日開盤大漲159點，開在16,521點，早盤漲點持續擴大，漲逾200點。

統一期貨指出，籌碼面部分，外資現貨賣超238.57億，期貨淨空單減少3,383口至13,742口，十大交易人與特定法人合計買進8,131口。週選支撐與壓力區落在15,300至16,800之間，P/C Ratio升至0.98，整體籌碼中性看待。

延伸閱讀

台指期 外資減碼空單

台指期漲20點 收17,461點

台指期開盤上漲100點 台積電期貨漲3元

台指期收跌31點 收17,442點

相關新聞

美股開低走高 台指期跳漲159點開在16,521點

美股開低走高，尾盤時段，隨著美中瑞士會談落幕、參議院少數黨領袖麥康奈爾對債務上限立場軟化，美股逆轉下跌頹勢，四大指數集體...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（6）日多空震盪，指數齊步回測16,300點支撐。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單減少3,387...

期貨商論壇／黃金期 緊盯月線

舉債上限及通膨隱憂等問題，導致美國公債殖利率全面走揚，美國10年期公債殖利率上升至1.53%，與2年債利差擴大至123....

最牛一輪／順德看旺 兆豐11振奮

順德（2351）南投新廠即將在年底投產，法人指出，目前車用需求保持強勁，訂單能見度達2022年，第4季將有電源轉換逆變器...

澳帝華配合政策造市

澳帝華期貨總經理熊怡婷表示，澳帝華期貨很榮幸再度獲得臺灣期貨交易所頒發之期貨市場推廣鑽石獎之殊榮，感謝主管機關、臺灣期貨...

全民權證／強茂 瞄準價外15%

二極體廠強茂（2481）今年以來受惠產品需求暢旺，加上漲價效應，帶動營運表現走強。強茂下半年持續推出新產品，法人看好有助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。