台指期開盤跌15點 台積電期貨開平盤

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(30)日開盤下跌15點，開盤指數16,803點，台積電（2330）期貨近月合約開出平盤580元。

周三(29日) 美股受到通膨危機、恒大違約風暴、美國債務上限問題影響，美元延續漲勢，科技股再度陷入困境，使得美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-1.53%至+0.26%，費半指數表現相對弱勢；台積電ADR下跌0.25%，聯電（2303）ADR下跌1.82%。

統一期貨說，周三外資現貨賣超354.96億，期貨淨空單減少251口至18,170口，十大交易人與特定法人合計買進729口。月選支撐與壓力區落在16,000至18,000之間，P/C Ratio降至0.9，整體籌碼中性看待。

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