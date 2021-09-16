台指期開盤上漲9點 台積電期貨開出平盤

台指期近月合約今(16)日開盤上漲9點，開盤指數17,337點；台積電（2330）今日除息交易，台積電期貨近月合約開平盤605元。

周三(15日)十年期美債殖利率上揚，美元指數下滑，美股四大指數上漲，漲幅區間位於0.47%至0.85%。此外，台股ADR僅台積電獨弱，下跌1.29%。

統一期貨說，周三外資現貨買超18.64億，期貨淨空單減少2,607口至15,086口，十大交易人與特定法人合計賣出1,733口。週選支撐與壓力區落在16,800至17,650之間，P/C Ratio降至1.15，整體籌碼中性看待。