元大期攜五大交易所 推交易滿額送iPhone13 Pro Max

近年國際行情波動顯著，交易人可善用期貨商品進行避險與套利，讓手中的投資組合更靈活。元大期貨（6023）為讓投資人更加了解國外期權市場，獨家與美、歐、新、港、日等全球指標性交易所合作，編製商品介紹手冊與短影音教學，包含指數、外匯、能源、金屬、農產、債券等多元商品，並搭配年度行銷活動共同推出，協助交易人根據商品循環週期、熱門題材、新聞事件輪動規劃投資組合。

元大期研究團隊進一步說明，國外期權市場相較國內種類豐富，且商品規格更為彈性，加上今年下半年全球有三大政經事件，值得交易人關注外期市場後續發展。

首先，Fed將在9月進行利率決策會議，鴿鷹派的政策言論將影響升息與否，購債計畫與貨幣寬鬆政策，將連動美股、債券、黃金期貨表現。第二則是隨著變種病毒近期於歐洲擴散，若各國重啟封鎖措施，將壓抑消費意願、衝擊經濟，影響德國DAX、藍籌50等歐股期貨。三則是在中國多重監管政策實施下，波及產業層面逐漸增廣，讓全球資金重新評價中港股信心與展望，在監管風暴未平息下，香港恒生與中國A50期貨走勢將須持續觀察。

元大期貨表示，已蟬聯七年榮獲國際財資雜誌The Asset 2021年度最佳期貨商的肯定，且為台灣唯一獲獎之期貨商。長年以「客戶」需求為核心，積極發展客戶數位金融體驗品質，全面升級交易系統的軟硬體，提供交易人完整期權交易平台與完善服務體驗，為輔助交易人掌握國外期權市場波動，更打造多款智能策略商品組合，結合APP推播商品即時訊息，讓客戶在元大可隨時隨地掌握市場交易風險，亦可即時追蹤策略交易績效。即日起至11月，聯合CME、SGX、HKEX、JPX與Eurex五大交易所推出【外期找元大 跨國抽好禮】行銷活動，將於每週、每月抽千元電子禮券、知名筆電、三合一空氣清淨機與遊戲機等多項好禮，活動期間交易達指定門檻可直接獲得iPhone13 Pro Max大獎。