快訊

槍口逼出的真心？自願被隔離的「塔利班之女」

一路熱到中秋！3縣市今亮高溫燈號 各地防午後強對流

台指期開盤上漲100點 台積電期貨漲3元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
示意圖／shutterstock
示意圖／shutterstock

台指期近月合約今(14)日開盤上漲100點，開盤指數17,541點；台積電（2330）期貨近月合約開盤618元，上漲3元。

周一美國眾議院民主黨降低增稅幅度，有望力拚3.5兆美元法案過關，原油持續上漲，能源股領軍大漲帶動道瓊指數終止連五黑，終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.07%至+0.97%，那斯達克指數表現相對弱勢，台積電ADR上漲0.53%，聯電（2303）ADR下跌0.41%。

統一期貨說，昨日外資現貨賣超32.77億，期貨淨空單增加1,108口，淨空單15,403口，十大交易人與特定法人合計買進5,645口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,500之間，P/C Ratio升至1.42，整體籌碼中性看待。

台積電 期貨

延伸閱讀

台積電ADR漲0.5% 較台北交易溢價拉大至11.3%

台積電當設備年收破七位數 網驚喊：景氣20年來最好？

台積電擴廠、熱錢回流助攻房市 新竹富人別墅聚落受高資產客青睞

台指期收跌31點 收17,442點

相關新聞

台指期開盤上漲100點 台積電期貨漲3元

台指期近月合約今(14)日開盤上漲100點，開盤指數17,541點；台積電（2330）期貨近月合約開盤618元，上漲3元...

最牛一輪／台塑強勢 凱基12樂

受惠油價回溫，加上三大法人同步買超，帶動台塑（1301）昨日（13）股價站上百元及10日線。展望後市。法人認為，本周原物...

喬山、聚陽 四檔動能強

台股近期量縮震盪，選股能度大增，法人認為近日選股宜選第4季至明年營運成長動能看好的個股，例如健身器材大廠喬山（1736）...

創意南電認購搶鏡

台股昨（13）日受制於半導體股轉弱，以及長假前買盤縮手，終止連二紅走勢，創意（3443）、南電（8046）兩檔中小型電子...

文曄、力旺 押價內外15%

現階段雖國際股市高檔整理，台股齊步在高檔多空震盪，但個別產業中，仍不乏具成長性與競爭優勢的優質公司，投資人可逢低布局「利...

全民權證／潤泰新 選價外10%

潤泰新（9945）今年上半年來自轉投資南山人壽收益貢獻高達90.53億元，優於過去水準；集團今年上半年營收115.92億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。