台指期開盤上漲100點 台積電期貨漲3元

台指期近月合約今(14)日開盤上漲100點，開盤指數17,541點；台積電（2330）期貨近月合約開盤618元，上漲3元。

周一美國眾議院民主黨降低增稅幅度，有望力拚3.5兆美元法案過關，原油持續上漲，能源股領軍大漲帶動道瓊指數終止連五黑，終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.07%至+0.97%，那斯達克指數表現相對弱勢，台積電ADR上漲0.53%，聯電（2303）ADR下跌0.41%。

統一期貨說，昨日外資現貨賣超32.77億，期貨淨空單增加1,108口，淨空單15,403口，十大交易人與特定法人合計買進5,645口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,500之間，P/C Ratio升至1.42，整體籌碼中性看待。