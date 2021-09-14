台指期開盤上漲100點 台積電期貨漲3元
台指期近月合約今(14)日開盤上漲100點，開盤指數17,541點；台積電（2330）期貨近月合約開盤618元，上漲3元。
周一美國眾議院民主黨降低增稅幅度，有望力拚3.5兆美元法案過關，原油持續上漲，能源股領軍大漲帶動道瓊指數終止連五黑，終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.07%至+0.97%，那斯達克指數表現相對弱勢，台積電ADR上漲0.53%，聯電（2303）ADR下跌0.41%。
統一期貨說，昨日外資現貨賣超32.77億，期貨淨空單增加1,108口，淨空單15,403口，十大交易人與特定法人合計買進5,645口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,500之間，P/C Ratio升至1.42，整體籌碼中性看待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言