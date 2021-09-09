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台指期開盤下跌118點 台積電期貨跌4元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約今(9)日開盤下跌118點，開盤指數17,142點；台積電（2330）期貨近月合約開盤614元，下跌4元。

美國周三(8日) 在Delta變種病毒可能減弱經濟復甦引發憂心，加上對於Fed何時撤回寬鬆政策的不確性，終場美股四大指數跌幅介於1.23~0.13%，台積電ADR跌2.25%、聯電（2303）ADR跌3.35%、日月光（3711） ADR跌2.26%。

統一期貨說，周三外資現貨賣超10.87億，期貨淨空單減少1,383口至14,197口，十大交易人與特定法人合計買進55口。週選支撐與壓力區落在17,150至17,500之間，P/C Ratio降至1.18，整體籌碼中性看待。

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