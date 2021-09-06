9月電子期金融期齊漲

台北股市今天下跌21.62點，收17495.3點。9月電子期收842.70點，上漲5.05點，正價差1.12點；9月金融期收1597.40點，上漲2.20點，逆價差3.27點。

9月電子期以842.70點作收，上漲5.05點，成交2,027口。10月電子期以837.05點作收，上漲2.35點，成交7口。

電子現貨以841.58點作收，上漲2.57點；9月電子期貨與現貨相較，正價差1.12點。

9月金融期貨以1597.40點作收，上漲2.20點，成交944口。10月金融期以1595.60點作收，下跌0.20點，成交34口。

金融現貨以1600.67點作收，下跌0.34點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差3.27點。實際收盤價以期交所公告為準。