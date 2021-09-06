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元富盃尋找潛力股競賽 尋找優秀校園人才

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

新光金控（2888）旗下元富證券深耕金融教育推廣，為培育年輕學子養成正確投資觀念，舉辦第三屆元富盃尋找潛力股競賽，鼓勵國內外大專院校學生撰寫個股研究報告，尋找2022年具發展性的潛力股，獎勵除最高獎金10萬元，更有機會獲得元富證券優先就業機會。

元富證券總經理李明輝表示，元富不只專注發展業務亦肩負企業社會責任，致力於推動金融教育普及、提升民眾金融素養。有鑑於近年股市投資熱度高，且線上開戶及電子交易越來越簡便，讓年輕人很容易進入股市投資，再加上網路媒體及社交平台擁有眾多的訊息，使得許多人忽略了投資前應審慎學習及研究的重要性，因此，元富證券連續第三年舉辦元富盃尋找潛力股競賽，期盼能協助年輕人培養正確的投資觀念。

元富盃尋找潛力股競賽有別其他證券交易類競賽，是第一個以撰寫個股研究報告為主題的競賽，期盼學生透過專業的研究報告架構來學習個股分析，強化審慎研究的基本功，由元富投顧研究團隊擔任評審，給予參賽者最專業的意見、增加產學連結。

報名期間即日起至11月5日，採初賽及決賽兩階段進行，初賽將評選出16位晉級決賽者，並於12月11日舉行決賽，晉級者將於現場進行5分鐘口頭簡報及3分鐘評審問答，由元富投顧研究團隊擔任評審。獎勵除了第一名獎金10萬元、第二名5萬元、第三名1萬元及五名佳作各獲5千元，晉級決賽者還享有元富證券優先就業機會，且所有參賽者本人於一年內在元富證券電子交易享有手續費優惠。

元富盃尋找潛力股競賽從往屆報名狀況可見，參賽學生來自國內外大學及不同專業，並不僅限於財金相關科系，顯見有越來越多年輕人對資本市場的關注度提升，歡迎來自各科系對個股研究感興趣之優秀學生踴躍報名，把握難得的產學交流機會。

元富 個股

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