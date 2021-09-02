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期交所拍攝宣導短片 向年輕人宣導期貨知識

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

近年證券市場及期貨市場交易人都有年輕化的趨勢，證券市場商品及交易較為單純，大多數年輕族群較為熟悉，為增加年輕人對期貨交易及風險管理認識，期交所製作輕鬆活潑的宣導短片，針對年輕族群推廣期貨知識。

期貨因具有高槓桿特性且商品種類多元，交易人需要培養專業知識，並深入了解風險控管的重要性，才能趨吉避險。為了幫助年輕族群認識投資風險並建立交易紀律，期交所與證交所、櫃買中心以宣導年輕人認識投資風險為宗旨，不斷豐富投資交易宣導內容，成立「交易風險報你知 理財知識全攻略」網路專區，網站資訊更豐富多元，有助於新手快速了解期貨知識。

宣導專區設計風格貼近年輕族群瀏覽習慣，以投資知識及交易風險為宣導主軸，分別有投資影音停看聽、漫畫輕鬆學風險、投資知識寶庫及理財新聞特輯四大專區，運用簡單易懂的圖像及生動影音，傳達正確投資理財觀念，讓年輕人在投資前認識風險穩步前行。

不僅如此，為提高年輕族群對期貨交易風險的重視，期交所透過製作宣導短片，實際調查年輕族群對於期貨交易概念與風險的認知，不僅了解年輕人對期貨的看法，並於影片中統整期貨交易特性、風險及常見的問題解惑，幫助新手更進一步了解期貨特點。有興趣的民眾可至宣導專區觀看。網址：https://irisk.sfi.org.tw

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