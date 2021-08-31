小型電子期商品日均量衝高 期貨新生力軍建功

台灣期貨市場今（2021）年添生力軍，6月底推出小型電子期貨新商品，截至7月底，小型電子期貨年度日均量約3,921口，不遜於電子期貨3,638口。

今年6月28日推出的小型電子期貨，三天的單日成交平均量可達2,007口，7月的單日成交均量更衝高到4,182口。期貨分析師也看好8月開始的小型電子期貨成交量會再提高，主要是股市資金由航運股逐漸轉移至電子股，也拉高電子股成交大盤比重超過五成，此舉有利期貨交易人積極操作電子期貨與小型電子期貨。

期貨人士說，期貨契約小型化是趨勢，期交所掌握潮流趨勢，積極推動新商品上架，不僅有助期貨市場整體成交量的增加，更幫助期貨交易人可以有更多期貨商品可選擇操作，不論在避險或短線交易方面都有正面作用。

期貨分析師也說，進入電子產業旺季，又有蘋果新手機等商品發表，在經濟重啟之下，將更有助於電子股的表現，可望吸引資金投入電子股，進而也會帶動電子期貨與小型電子期貨的交易量。